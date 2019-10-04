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У Чернівецькій області збільшилася кількість жертв отруєння на весіллі

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 10:23
У Чернівецькій області збільшилася кількість жертв отруєння на весіллі
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

До лікарні з харчовим отруєнням потрапило ще троє людей

Кількість постраждалих в результаті масового отруєння у Чернівецькій області зросло на три особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з питань надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, протягом 3 жовтня до інфекційного відділення Сторожинецької ЦРЛ з ознаками харчового отруєння додатково госпіталізовано 3 людини, які 29 вересня вживали їжу на святкуванні весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ.

Всього зараз на лікуванні перебуває 16 осіб, з них 4 дитини. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 жовтня у Чернівецькій області сталося масове отруєння дітей та дорослих. Тоді була інформація про щонайменше 56 постраждалих від отруєння, з яких 10 - діти. У постраждалих діагностували гострий гастроентероколіт невстановленої етіології.

2 жовтня стало відомо, щро кількість постраждалих від отруєння збільшилася до 86 осіб.

Також РБК-Україна писало, що 30 вересня у Рівненській області до медичних закладів зі скаргами на отруєння звернулися 12 осіб. Всі потерпілі напередодні вживали кондитерські вироби, які придбали в одному і тому ж магазині.

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