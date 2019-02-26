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У Чернівецькій області викрила на хабарах посадовця міграційної служби

Новини » Надзвичайні події    26.02.2019 - 21:59
У Чернівецькій області викрила на хабарах посадовця міграційної служби
Фото: вилучені кошти (ssu.gov.ua)

Чиновник вимагав кошти за прискорення процесу видачі біометричних паспортів для виїзду за кордон

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів завідувача сектору міського відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Чиновник вимагав кошти за прискорення процесу видачі біометричних паспортів для виїзду за кордон.

"Правоохоронці затримали посадовця у службовому кабінеті після отримання майже 8 тис. гривень за "позачергову" видачу шести закордонних паспортів. У межах розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 лютого у Львові слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань затримали за отримання неправомірної вигоди спеціаліста районного відділу Державної міграційної служби. Він вимагав та отримав від громадянина Ісламської республіки Пакистан за видачу посвідки на постійне місце проживання в Україні 14 тис. гривень.

До цього співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі у 500 долларів завідувача сектору одного із районних відділень Управління державної міграційної служби в Черкаській області.

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