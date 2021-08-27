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У Чернівецькій області викрили розкрадання на ліквідації наслідків повені

Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області правоохоронці викрили розкрадання бюджетних коштів на ліквідації наслідків масштабної повені, яка сталася у 2020 році. В організації схеми розкрадання підозрюють посадовця та підрядника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, підрядник та посадовці однієї з сільських рад Чернівецької області уклали договір про ремонт пошкодженої дороги на понад 5,5 млн гривень. Однак підрядник не виконав роботи у повному обсязі, що дозволило привласнити 1,3 млн гривень.

Правоохоронці повідомили підозру підряднику та посадовцю, який здійснював технічний нагляд за виконанням робіт. Наразі встановлюються всі причетні до оборудки особи.

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Черновицкая областьРозкрадання коштівСлужба безпеки України