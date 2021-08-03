ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернівецькій області п'ятеро дітей вакцинували від COVID-19

Новость на русском →
Чернівці, Вівторок 03 серпня 2021 18:03
У Чернівецькій області п'ятеро дітей вакцинували від COVID-19 Фото: у Чернівецькій області п'ятеро дітей отримали щеплення від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернівецькій області вакцинували від коронавірусу п'ятьох дітей віком від 13 до 16 років. Як пояснили їхні батьки, рішення зробити щеплення підліткам було прийнято через виїзд за кордон і хронічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу державної адміністрації Чернівецької області.

"Двоє (дітей - ред.) щеплені в Чернівцях, двоє - в глибокому і одна дитина в Герцах. Вакцинованих від 13 до 16 років", - наголошується в повідомленні.

Як пояснила координатор вакцинації в Чернівецькій області Оксана Знак, батьки вирішили зробити дітям щеплення через виїзд дитини на навчання за кордон, а також через наявність хронічних захворювань, які можуть ускладнити прогрес протікання інфекції.

В ОДА нагадали, що для вакцинації дітей від коронавірусу у віці від 12 до 17 років батьки повинні звернутися до педіатра або сімейного лікаря.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ України дозволив вакцинувати від коронавірусу дітей 12 років препаратом Pfizer-BioNTech.

Читайте РБК-Україна в Google News
подростки Коронавірус Вакцинація
NEWS
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
У Кабміні анонсували соцпакети з накопичувальними пенсіями
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС