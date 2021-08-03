ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черновицкой области пять детей вакцинировали от COVID-19

Новина українською →
Черновцы, Вторник 03 августа 2021 18:03
В Черновицкой области пять детей вакцинировали от COVID-19 Фото: в Черновицкой области пять детей получили прививку от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черновицкой области вакцинировали от коронавируса пятерых детей в возрасте от 13 до 16 лет. Как пояснили их родители, решение сделать прививку подросткам было принято из-за выезда за границу и хронических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной администрации Черновицкой области.

"Двое (детей - ред.) привиты в Черновцах, двое - в Глубоком и один ребенок в Герцах. Вакцинированных от 13 до 16 лет", - отмечается в сообщении.

Как пояснила координатор вакцинации в Черновицкой области Оксана Знак, родители решили сделать детям прививки из-за выезда ребенка на учебу за границу, а также из-за наличия хронических заболеваний, которые могут усложнить прогресс протекания инфекции.

В ОГА напомнили, что для вакцинирования детей от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет родители должны обратиться к педиатру или семейному доктору.

Напомним, недавно Минздрав Украины разрешил вакцинировать от коронавируса детей 12 лет препаратом Pfizer-BioNTech.

Читайте РБК-Украина в Google News
подростки Коронавирус Вакцинация
NEWS
В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями
В Кабмине анонсировали соцпакеты с накопительными пенсиями
DAILY
Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наследие Авакова. Почему в команде Зеленского заговорили о разделении МВД