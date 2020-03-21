У Чернівецькій області просять ввести надзвичайний стан

Мер Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради національної безпеки і оборони з проханням про введення на території області надзвичайного стану після нових випадків коронавіруса в регіоні. Про це йдеться у відеозверненні Каспрука Facebook.

За його словами, кількість хворих буде зростати і необхідно посилити заходи контролю над ситуацією, що дозволить зробити введення надзвичайного стану.

"Звернувся сьогодні до президента України, секретаря РНБО, Прем'єр-міністра України з проханням ввести на території Чернівецької області та у відповідності міста Чернівці надзвичайний стан. ...Переконаний, що саме введення надзвичайного стану дозволить мобілізувати ресурси держави, регіональної влади, підприємств, установ і організацій на боротьбу з коронавіруса", - повідомив Каспрук.

Нагадаємо, 20 березня в Чернівецькій області підтвердили 10 нових випадків коронавіруса. Всього в області зафіксовано 25 випадків зараження COVID-19. Станом на 21 березня в Україні виявили в цілому 41 випадок захворювання коронавірусом, з них три - летальних.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами заступника глави МВС Антона Геращенка, у разі масового розповсюдження коронавіруса влада готова ввести режим надзвичайного стану на території всієї України.