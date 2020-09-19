ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чернівецькій області сталася ДТП з автобусом, 12 постраждалих і один загиблий

Недобоївці, Субота 19 вересня 2020 08:57
У Чернівецькій області сталася ДТП з автобусом, 12 постраждалих і один загиблий
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У суботу вночі, 19 вересня, у Хотинському районі Чернівецької області зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус. В результаті 12 людей постраждали, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталася близько першої години ночі поблизу села Недобоївці.

"Сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським мікроавтобусом, в результаті чого загинула 1 та постраждали 12 осіб, які з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовані в лікарню. До дислокації залучалися 6 рятувальників та 2 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Київській області на трасі Київ-Одеса сталося ДТП за участю двох вантажівок і мікроавтобуса, одна людина загинула.

Крім того, днями на трасі "Київ-Чоп" у Львівській області зіткнулися 6 автомобілів, через аварію поблизу Львова спостерігалися великі затори.

Нагадаємо, у Хмельницькому відбулося ДТП за участю рейсового автобуса та автомобіля. В результаті аварії постраждали 7 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДСНСЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся