У Чернівецькій області представники УПЦ заборонили журналістці знімати збори

Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

Інцидент стався під час висвітлення зібрання прихильників церкви УПЦ МП

В місті Сторожинець Чернівецької області представники духовенства Української православної церкви Московського патріархату перешкодили роботі журналістки. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на Інститут масової інформації.

Повідомляється, що 17 лютого група вірників та представників духовенства УПЦ перешкоджала виконанню професійних обов'язків журналістки інтернет-видання "Чернівці.Online" Галині Єремиці. Зокрема, інцидент стався під час висвітлення зібрання прихильників церкви, на якому були присутні і представники ЗМІ.

Так, під час відеозйомки люди "кричали, смикали за одяг, вимагали припинити відеозйомку", а також вирвали з рук посвідчення журналістки. Крім того, вона намагалася покликати правоохоронців, але вони, за її словами, не відреагували на її звернення. Після інциденту журналістка написала заяву в поліцію.

Як повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області, правоохоронці перевіряють інформацію про перешкоджання журналістці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила плани спецслужб РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні на релігійному ґрунті.

Додамо, в Православну церкву України за станом на 18 лютого перейшли вже 320 парафій.