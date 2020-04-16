У Чернівецькій області виявили одразу 73 випадки зараження коронавірусом за добу

На Буковині у середу, 15 квітня, офіційно підтверджено ще 73 випадки зараження коронавірусом. Про це повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Загальна чисельність інфікованих в області від моменту першого встановленого випадку складає 662 особи. За словами Осачука, серед тих, хто захворів, четверо священнослужителів.

"Один із них не погоджується із діагнозом, стверджує, що результати тестування є хибними та має намір і далі проводити богослужіння", - додав голова ОДА.

За інформацією Центру громадського здоров’я України, обласний лабораторний центр у Чернівцях наразі серед лідерів за кількістю проведених тестувань.

"Він також перший у державі за ефективністю, результативністю та точністю досліджень", - підкреслив Осачук.

Нагадаємо, в Україні заражені коронавірусом 3764 особи. За останню добу зафіксовано 392 нових випадків інфікування і десять смертей від COVID-19.