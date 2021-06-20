У Чернівецькій області через негоду підтоплено вже понад 10 населених пунктів

У Чернівецькій області через сильні дощі продовжує підніматися рівень води в річках регіону. В результаті негоди в регіоні підтоплено вже 14 населених пунктів.
"В результаті проливних дощів підтоплені села вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці,Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району", - йдеться в повідомленні.
Через паводок підтоплені десятки домогосподарств і розмиті шляхи до населених пунктів. У селах, які постраждали від негоди, працюють рятувальники.
Нагадаємо, в результаті негоди в чотирьох областях України знеструмлено 57 населених пунктів, а в двох містах підтоплені десятки будинків і господарств.