RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чернівецькій області через негоду підтоплено вже понад 10 населених пунктів

Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області через сильні дощі продовжує підніматися рівень води в річках регіону. В результаті негоди в регіоні підтоплено вже 14 населених пунктів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

"В результаті проливних дощів підтоплені села вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний Потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці,Боянчук, Товтри, Киселів, Кострижівка Чернівецького району", - йдеться в повідомленні.

Через паводок підтоплені десятки домогосподарств і розмиті шляхи до населених пунктів. У селах, які постраждали від негоди, працюють рятувальники.

Нагадаємо, в результаті негоди в чотирьох областях України знеструмлено 57 населених пунктів, а в двох містах підтоплені десятки будинків і господарств.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая областьГідрометцентр