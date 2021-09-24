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У Чернівецькій області чоловік пред'явив прикордонникам саморобний COVID-сертифікат

Автор: Дмитро Левицький

У Чернівецькій області правоохоронці викрили чоловіка у підробці COVID-сертифікатів. Правопорушник пред'явив прикордонникам документ, який виготовив сам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

"Фігурант самостійно виготовив сертифікат про нібито проходження вакцинації за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. До державних реєстрів не були внесені відповідні відомості про вакцинацію", - розповіли в поліції.

Підроблений COVID-сертифікат 56-річний чоловік хотів використати для уникнення обсервації та самоізоляції. Підробку він виготовив не тільки собі, але й дружині.

Наразі йому оголошено про підозру за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Розслідування ще триває.

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