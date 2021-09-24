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В Черновицкой области мужчина предъявил пограничникам самодельный COVID-сертификат

Автор: Дмитрий Левицкий

В Черновицкой области правоохранители уличили мужчину в подделке COVID-сертификатов. Правонарушитель предъявил пограничникам документ, который изготовил сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

"Фигурант самостоятельно изготовил сертификат о якобы прохождении вакцинации с помощью программного обеспечения для работы с графическими файлами. В государственные реестры не были внесены соответствующие сведения о вакцинации", - рассказали в полиции.

Поддельный COVID-сертификат 56-летний мужчина хотел использовать для избежания обсервации и самоизоляции. Подделку он изготовил не только себе, но и жене.

Сейчас ему объявлено о подозрении по частям 1 и 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Расследование еще продолжается.

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сертификат вакцинацииЧерновицкая область