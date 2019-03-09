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На кордоні з Румунією прикордонники завадили 2 спробам контрабанди сигарет

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 22:30
На кордоні з Румунією прикордонники завадили 2 спробам контрабанди сигарет
Фото: затримання контрабандистів (dpsu.gov.ua)

Двох порушників було затримано

Державна прикордонна служба України на Закарпатті та Буковині викрила 2 спроби переміщення тютюнових виробів в Румунію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що прикордонники відділення Мукачівського загону "Богдан" затримали двох українці, які мали намір доправити до Румунію партію тютюнових виробів. Інформацію прикордонники отримали від місцевого жителя.

"Група реагування, що негайно висунулась до місця ймовірного правопорушення затримала порушників за 50 метрів до кордону. Вони несли пакунки з сигаретами. Загалом зловмисники намагались переправити в Румунію 1250 пачок сигарет", - повідомили прикордонники.

Чоловіків було доставлено до прикордонного підрозділу та складено адмінпротоколи а ч.2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) КУпАП.

Також прикордонники Чернівецького загону викрили іншу спробу порушення державного кордону на Буковині. Прикордонники зафіксували рух групи осіб, які переносили пакунки. 

"Зловмисники зрозумівши, що їх наміри викриті покинули 10 ящиків сигарет та вдалися до втечі. Не зупинили їх і попереджувальні постріли. Під час перевірки кордону разом з поінформованими румунськими правоохоронцями ознак порушення виявлено не було", - повідомили правоохоронці.

Наразі весь затриманий контрабандний тютюн переданий представникам ДФС.

Нагадаємо, в Одеській області виявили велику партію контрабандних сигарет. Прикордонники разом з працівниками Служби безпеки України та фіскальної служби зупинили автомобіль "ДАФ", під час огляду транспортного засобу було виявлено 136 тисяч пачок контрабандних сигарет білоруського виробництва.

У Сумській області СБУ блокувала контрабанду товарів з РФ В Одеській області виявили велику партію контрабандних сигарет
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