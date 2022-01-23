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У Чернівецькій області на кордоні з Румунією знайшли застреленим 19-річного прикордонника

Автор: Іванна Шовкун

На Чернівецькій області на кордоні з Румунією знайшли мертвим 19-річного військовослужбовця. На тілі солдата виявили сліди вогнепального поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на molbuk.ua.

Молодого прикордонника без ознак життя знайшли у п'ятницю увечері, 21 січня. За попередніми даними, поранення було несумісне з життям.

"На місце події було викликано карету швидкої допомоги, поінформовано представників правоохоронних органів. Також, на місці події працювала група офіцерів управління прикордонного загону", - розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За інформацією керівництва прикордонного підрозділу, військовослужбовець термінової служби характеризувався позитивно.

"Про деталі даного інциденту буде повідомлено пізніше, після з'ясування всіх обставин цієї події, виключно з дозволу слідчих органів", - зазначив Бровко.

Нагадаємо, вночі на 23 січня в Чернівецькій області солдат прикордонної служби отримав вогнепальне поранення в груди. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

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