ru ua
Нд, 23 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією знайшли застреленим 19-річного прикордонника

Новость на русском →
Чернівецька область, Неділя 23 січня 2022 16:35
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією знайшли застреленим 19-річного прикордонника Архівне фото: у Чернівецькій області знайшли застреленого юного прикордонника (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іванна Шовкун

На Чернівецькій області на кордоні з Румунією знайшли мертвим 19-річного військовослужбовця. На тілі солдата виявили сліди вогнепального поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на molbuk.ua.

Молодого прикордонника без ознак життя знайшли у п'ятницю увечері, 21 січня. За попередніми даними, поранення було несумісне з життям.

"На місце події було викликано карету швидкої допомоги, поінформовано представників правоохоронних органів. Також, на місці події працювала група офіцерів управління прикордонного загону", - розповів речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко.

За інформацією керівництва прикордонного підрозділу, військовослужбовець термінової служби характеризувався позитивно.

"Про деталі даного інциденту буде повідомлено пізніше, після з'ясування всіх обставин цієї події, виключно з дозволу слідчих органів", - зазначив Бровко.

Нагадаємо, вночі на 23 січня в Чернівецькій області солдат прикордонної служби отримав вогнепальне поранення в груди. Його госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черновицкая область
NEWS
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
Термін дії COVID-сертифікату скоротили: як його продовжити
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі