В Черновицкой области на границе с Румынией нашли застреленным 19-летнего пограничника

В Черновицкой области на границе с Румынией нашли мертвым 19-летнего военнослужащего. На теле солдата обнаружили следы огнестрельного ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на molbuk.ua.

Молодого пограничника без признаков жизни нашли в пятницу вечером, 21 января. По предварительным данным, ранение было несовместимо с жизнью. "На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, проинформированы представители правоохранительных органов. Также, на месте происшествия работала группа офицеров управления пограничного отряда", - рассказал спикер Черновицкого пограничного отряда Сергей Бровко По информации руководства пограничного подразделения, военнослужащий срочной службы характеризовался положительно. "О деталях данного инцидента будет сообщено позже, после выяснения всех обстоятельств данного происшествия, исключительно с разрешения следственных органов", - отметил Бровко.