У Чернівецькій області ще три громади перейшли в ПЦУ

Громади сіл Товтри, Михальчі та Червоної Діброви вирішили вийти з Московського патріархату

В Черновицкой области еще три общины церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Об этом сообщил в воскресенье 10 февраля протоиерей Роман Грищук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"В Червоной Диброве Глыбокского района на собрании религиозной общины церкви великомученика Дмитрия Солунского более двух третей людей проголосовали за переход из Московского патриархата в Православную церковь Украины", - написал Грищук.

Кроме того, протоиерей сообщил, что в ПЦУ перешли также общины села Товтры Заставновского района и села Михальча Сторожинецкого района.

Напомним, во время первого заседания 5 февраля Священный синод Православной церкви Украины утвердил главным секретарем Священного синода митрополита Винницкого и Барского Симеона и принял типовой устав управления епархии для епархий поместной церкви.