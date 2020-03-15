У Чернівецькій області ще трьох осіб перевіряють на коронавірус

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні госпіталізували чоловіка та жінку з дитиною

У Чернівецькій області перевіряють 3 нові випадки з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За даними ОДА, сьогодні до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано чоловіка з підозрою на COVID-19. Крім цього, до обласної дитячої клінічної лікарні сьогодні госпіталізували маму з дитиною.

Зазначається, що всі госпіталізовані контактували з особами, у яких підозрюють коронавірус. Наразі лікарі надають пацієнтам відповідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську Донецької області госпіталізували двох осіб з підозрою на коронавірус. У пацієнтів відібрали біоматеріал, який направили для лабораторних досліджень в Київ. Результати будуть відомими в понеділок.

Також РБК-Україна писало, що Центр громадського здоров'я протягом 14 березня отримав 12 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19. Про підозри на зараження коронавірусом повідомили у Чернівецькій, Рівненській, Черкаській, Волинській, Київській та Тернопільській областях.