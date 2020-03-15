ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області ще трьох осіб перевіряють на коронавірус

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 12:52
У Чернівецькій області ще трьох осіб перевіряють на коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні госпіталізували чоловіка та жінку з дитиною

У Чернівецькій області перевіряють 3 нові випадки з підозрою на зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної державної адміністрації (ОДА) в Facebook.

За даними ОДА, сьогодні до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано чоловіка з підозрою на COVID-19. Крім цього, до обласної дитячої клінічної лікарні сьогодні госпіталізували маму з дитиною.

Зазначається, що всі госпіталізовані контактували з особами, у яких підозрюють коронавірус. Наразі лікарі надають пацієнтам відповідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Слов'янську Донецької області госпіталізували двох осіб з підозрою на коронавірус. У пацієнтів відібрали біоматеріал, який направили для лабораторних досліджень в Київ. Результати будуть відомими в понеділок.

Також РБК-Україна писало, що Центр громадського здоров'я протягом 14 березня отримав 12 нових повідомлень про підозру на захворювання коронавірусом COVID-19. Про підозри на зараження коронавірусом повідомили у Чернівецькій, Рівненській, Черкаській, Волинській, Київській та Тернопільській областях.

У Казахстані ввели надзвичайний стан через коронавірус РФ та Білорусь призупиняють залізничне сполучення з Україною
Новини України КоронавірусподозрениеЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся