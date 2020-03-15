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В Черновицкой области еще трех человек проверяют на коронавирус

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 12:52
В Черновицкой области еще трех человек проверяют на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня госпитализировали мужчину и женщину с ребенком

В Черновицкой области проверяют 3 новые случаи с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Черновицкой областной государственной администрации (ОГА) в Facebook.

По данным ОГА, сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализирован мужчина с подозрением на COVID-19. Кроме этого, в областной детской клинической больнице сегодня госпитализировали маму с ребенком.

Отмечается, что все госпитализированные контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас врачи оказывают пациентам соответствующую медицинскую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в Славянске Донецкой области госпитализировали двоих людей с подозрением на коронавирус. У пациентов отобрали биоматериал, который направили для лабораторных исследований в Киев. Результаты будут известны в понедельник.

Также РБК-Украина писало, что Центр общественного здоровья в течение 14 марта получил 12 новых сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19. О подозрениях на заражение коронавирусом сообщили в Черновицкой, Ровенской, Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской областях.

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Новости Украины КоронавирусподозрениеЧерновицкая область
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