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У Чернівецькій області дві доби поспіль понад 200 нових хворих на COVID-19

Чернівці, П'ятниця 21 серпня 2020 23:04
У Чернівецькій області дві доби поспіль понад 200 нових хворих на COVID-19
Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Всього понад 8,7 тисяч людей захворіли в області

У Чернівецькій області уже дві доби поспіль фіксують понад 200 нових випадків захворювання на коронавірус. Всього кількість хворих зросла до 8713.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук в Facebook.

Так, за останню добу в області 208 нових хворих. Чернівецький лабораторний центр за добу дослідив 752 зразки.

За словами Осачука, жителі області активно нехтують власною безпекою.

"Випадки інфікування траплялися на ринках, на курортах, у громадському транспорті і, звісно ж, під час масових гулянь. Як результат, маємо більше 200 нововиявлених інфікованих другий день поспіль", - написав глава ОДА.

Також він повідомив, що деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%.

Нагадаємо, у Чернівцях скасували всі заходи з нагоди 29-ї річниці Незалежності України після того, як уряд відніс місто до "червоної зони" карантину.

Як відомо, станом на 21 серпня в Україні виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу.

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