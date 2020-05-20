У Чернівецькій області депутата міськради викрили на хабарі

У Чернівецькій області депутата Хотинської міської ради викрили на хабарі у 4 тисячі доларів. Прокурором Чернівецької області повідомлено про підозру депутату у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за даними слідства, депутат, діючи за попередньою змовою з посадовцями місцевого самоврядування одного з райцентрів, отримав від іноземця, який проживає на території області, неправомірну вигоду у сумі 4 тис доларів за позитивне вирішення питання щодо надання в довгострокову оренду земельної ділянки орієнтовною площею 2,2 га.

"Прокурором Чернівецької області повідомлено про підозру депутату Хотинської міської ради у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за вчинення нею в інтересах третьої особи дій з використанням службового становища (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівненській області викрили депутата на розкраданні 2,7 млн гривень при ремонті доріг. За даними спецслужби, депутат Сарненської районної ради є власником будівельної компанії.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кіровоградській області на хабарі в 14 тисяч доларів упіймали сільського голову, який обіцяв виділити у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення.