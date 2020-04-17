У Чернівецькій області 10 пацієнтів підключені до ШВЛ

У Чернівецькій області 10 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на COVID-19 знаходяться на штучній вентиляції легень. Про це повідомили в Чернівецької облдержадміністрації.

Повідомляється, що всього з 25 лютого у зв'язку з коронавірусом в лікарні за допомогою звернулися 555 жителів області. На даний момент госпіталізовано 359 осіб, з них 122 підтверджений коронавірус, решта - з підозрою.

"В лікарнях станом на 17 квітня знаходиться 41 пацієнт у важкому стані, з них у реанімації - 22, на апаратах штучної вентиляції легенів - 10", - повідомили в ОДА.

Також наголошується, що в області коронавірус підтвердили у 85 дітей, ще 52 дитини з підозрою на COVID-19. Вилікувались 8 дітей.

Всього в Чернівецькій області станом на 17 квітня було підтверджено 759 випадків захворювання.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна з березня закупила 176 апаратів ШВЛ. У Моз зазначили, що країна повністю забезпечена даними апаратами.

Також повідомлялося, що в Офісі президента заявили, що пік захворюваності коронавірусом в Україні ще не настав. При цьому закликали громадян бути обережними під час великодніх і травневих свят.