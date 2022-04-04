У Чернівецькій облраді фракція ОПЗЖ оголосила про саморозпуск

Депутатська фракція "Опозиційна платформа - за життя" у Чернівецькій обласній раді оголосила про саморозпуск. Рішення депутати прийняли 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної ради.

"До Чернівецької обласної ради надійшла заява депутатів фракції "Опозиційна платформа - за життя". У заяві повідомляється про припинення діяльності фракції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що депутати від ОПЗЖ прийняли це рішення на засіданні своєї фракції ще 29 березня. Підписав заяву голова групи Михайло Жар.