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У Чернівецькій облраді фракція ОПЗЖ оголосила про саморозпуск

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Чернівці, Понеділок 04 квітня 2022 14:21
У Чернівецькій облраді фракція ОПЗЖ оголосила про саморозпуск Фото: у Чернівецькій облраді припинила існування фракція ОПЗЖ (zagittya.com.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутатська фракція "Опозиційна платформа - за життя" у Чернівецькій обласній раді оголосила про саморозпуск. Рішення депутати прийняли 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної ради.

"До Чернівецької обласної ради надійшла заява депутатів фракції "Опозиційна платформа - за життя". У заяві повідомляється про припинення діяльності фракції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що депутати від ОПЗЖ прийняли це рішення на засіданні своєї фракції ще 29 березня. Підписав заяву голова групи Михайло Жар.

Нагадаємо, 28 березня нардеп Вадим Рабінович оголосив про припинення діяльності ОПЗЖ.

Зазначимо, фракції ОПЗЖ припинили свою діяльність у кількох міських та обласних радах, включаючи Одеса.

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