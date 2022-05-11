У Чорноморській зоні загроза висадки ворожого десанту залишається високою, - Генштаб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадного генерала Олексія Громова.

"Зберігається загроза проведення противником морської десантної операції у Чорноморській операційній зоні. В акваторії Чорного, Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни супротивника, які здійснюють підтримку його наземних військ, що діють на Приморському напрямку, а також завдають ударів високоточною зброєю по об'єктах центральної частини нашої країни", - розповів Громов.

Також він додав, що противник не припиняє завдавати авіаційних та ракетних ударів морського та повітряного базування, у тому числі із застосуванням літаків дальньої авіації, по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури, промисловості, транспортних мереж. Останнім часом особливо сильно від ракетних ударів постраждала залізнична інфраструктура.