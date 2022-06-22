ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Чорноморець" підсилився екс-оборонцем збірної України

Новость на русском →
Одеса, Середа 22 червня 2022 09:38
"Чорноморець" підсилився екс-оборонцем збірної України Фото: Євген Селін (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Першим літнім новачком одеського "Чорноморця" став фланговий виконавець Євген Селін. Він покинув лави чернігівської "Десни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Досвідчений оборонець перебрався до Одеси на правах вільного агента. "Моряки" уклали контракт із учасником Євро-2012 на два роки.

Попередній сезон Селін провів у "Десні". В активі оборонця 15 матчів в УПЛ. Ветеран приєднався до "Чорноморця" після відновлення тренувального процесу. Керманич одеситів Роман Григорчук залишився задоволений його кондиціями, тому Селін отримав контракт.

34-річний оборонець є вихованцем алчевської "Сталі". У різні роки також захищав кольори "Металіста", "Ворскли", київського "Динамо", грецьких "Платаніаса" й "Астераса", угорського МТК, кіпрського "Анортосіса".

У складі "Ворскли" Селін став бронзовим призером УПЛ 2012/13, а з "Динамо" здобув Кубок України 2013/14. У складі збірної України оборонець провів 15 поєдинків (1 гол). На домашньому Євро-2012 зіграв усі 3 матчі.

До слова, капітан "Динамо" Сидорчук може приєднатися до Реброва в чемпіонаті ОАЕ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черноморец
NEWS
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
Німеччина надасть Україні до сотні одиниць техніки: повний список озброєння
DAILY
Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону
Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар Дорога додому. Як повернути в Україну біженців з-за кордону