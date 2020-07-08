Чорногорія спростила в'їзд для українців

Уряд Чорногорії внесло Україну в список країн "зеленої зони". Таким чином, для туристів з України дозволено в'їзд до Чорногорії без необхідності мати негативний тест на коронавірус.

Про це йдеться в повідомленні Інституту громадського здоров'я Чорногорії.

Нові правила в'їзду почали діяти з сьогоднішнього дня, 8 липня. Всього в списку країн "зеленої зони" Чорногорії входять 50 країн.

Нагадаємо, раніше в'їзд на територію Чорногорії був дозволений при проведенні попереднього тестування на коронавірусу та отримання негативного результату.

Днями Чорногорія потрапила до списку країн "червоної зони" Міністерства охорони здоров'я, таким чином при в'їзді в Україну з цієї країни при необхідно буде проходити двотижневу самоізоляцію.

Все українські громадяни можуть в'їхати на територію 23 країн, при цьому в деякі країни необхідна віза, а також діють певні карантинні обмеження.

Зазначимо, з 7 липня в Чорногорії на тиждень посилили карантин, зокрема, щодо масових заходи, а також роботу закладів у нічний час.