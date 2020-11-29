Чорногорія і Сербія вислали послів один одного

Міністерство закордонних справ Сербії зажадало від посла Чорногорії Тарзана Мілошевича покинути країну. Це відповідь МЗС Сербії на аналогічне рішення Чорногорії щодо сербського посла.

Рішення МЗС опублікували на сайті.

МЗС Чорногорії 28 листопада оголосило сербського посла Володимира Божовича персоною нон-гранта і попросило його поїхати з Чорногорії. Причиною стали його слова про легітимність Скупщини в Подгориці 1918 року.



МЗС Чорногорії вказало, що у 2018 році парламент країни скасував рішення подгорицької скупщини, тому висловлювання посла Сербії про її легітимності принижують чорногорський парламент і не відповідають стандартам дипломатії.



У відповідь сербське МЗС оголосило персоною нон-гранта посла Чорногорії і дало йому 72 години на виїзд за межі Сербії.



Подгорицькою скупщиною називають збори народних представників Чорногорії в листопаді 1918 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував на посаду посла України в США Оксану Маркарову.

Нагадаємо, президент підписав указ, яким призначив послом України в Мексиці Оксану Дромарецьку. Також Зеленський призначив посла на Кіпрі, яким став Руслан Німчинський.