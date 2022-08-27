Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ

Як повідомив міністр державного управління Марас Дукас, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки і були прийняті своєчасні заходи для пом'якшення її впливу.

Деякі послуги були тимчасово відключені з міркувань безпеки, але безпека облікових записів, що належать громадянам і компаніям, і їх даних не зазнавали небезпеки.

Чорногорія поінформувала про це своїх союзників в НАТО.

Агентство національної безпеки заявило, що Чорногорія "наразі знаходиться в стані гібридної війни".

Раніше у Фінляндії заявили, що один з їхніх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього є нещодавня заявка країни на членство в НАТО.

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