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Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ

Фото: Чорногорія зазнала масованої кібератаки з боку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Служба безпеки Чорногорії попередила в п'ятницю, що хакери з Росії зробили масштабну скоординовану кібератаку на уряд і держслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомив міністр державного управління Марас Дукас, державна цифрова інфраструктура Чорногорії зазнала безпрецедентної кібератаки і були прийняті своєчасні заходи для пом'якшення її впливу.

Деякі послуги були тимчасово відключені з міркувань безпеки, але безпека облікових записів, що належать громадянам і компаніям, і їх даних не зазнавали небезпеки.

Чорногорія поінформувала про це своїх союзників в НАТО.

Агентство національної безпеки заявило, що Чорногорія "наразі знаходиться в стані гібридної війни".

Раніше у Фінляндії заявили, що один з їхніх офіційних сайтів атакували хакери з Росії. Причиною для цього є нещодавня заявка країни на членство в НАТО.

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ЧерногорияКібератака