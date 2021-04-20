Чорногорія скасувала для туристів з України все обмеження, включаючи ПЦР-тест

Чорногорія скасує всі обмеження на в'їзд туристів з України, в тому числі обов'язковий ПЛР-тест на наявність коронавірусу. У туристичному сезоні 2021 року його пред'являти буде не потрібно.

Про це в Twitter повідомив міністр фінансів Чорногорії Мілойко Спаіч.

"З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон - 2021 для громадян України, Республіки Білорусь, РФ і Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування", - написав він.

Нагадаємо, в кінці березня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що для українців відкриті більш сотні країн. За його словами, за місяць перелік розширився на дев'ять держав.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть ввести так звані туристичні сертифікати, які будуть фінансово стимулювати українців відпочивати в межах країни.

Як писало РБК-Україна, країни Європейського союзу підтримали проєкт введення в ЄС цифрового зеленого сертифіката вакцинації. Раніше даний проєкт запропонувала Єврокомісія.