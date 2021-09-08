Північна Македонія змінила правила в'їзду: що треба знати
Фото: Північна Македонія змінила правила в'їзду (facebook.com/airportboryspil)
У Північній Македонії набрали чинності нові правила в'їзду в країну. Тепер для перетину кордону держави потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.
При в'їзді до Північної Македонії необхідно надати один з перелічених документів, а саме:
- сертифікат про повну COVID-вакцинацію;
- сертифікат про одужання від коронавірусу (за останні 45 днів);
- негативний ПЛР-тест (за 72 години);
- негативний тест на антиген (за 48 годин).
Варто зазначити, що вимоги щодо наявності даних документів не поширюються на осіб до 18 років.