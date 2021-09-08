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Північна Македонія змінила правила в'їзду: що треба знати

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Північна Македонія, Середа 08 вересня 2021 11:23
Північна Македонія змінила правила в'їзду: що треба знати Фото: Північна Македонія змінила правила в'їзду (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Марія Кучерявець

У Північній Македонії набрали чинності нові правила в'їзду в країну. Тепер для перетину кордону держави потрібно пред'явити сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коронавірус інфо" у Telegram-каналі.

При в'їзді до Північної Македонії необхідно надати один з перелічених документів, а саме:

  • сертифікат про повну COVID-вакцинацію;
  • сертифікат про одужання від коронавірусу (за останні 45 днів);
  • негативний ПЛР-тест (за 72 години);
  • негативний тест на антиген (за 48 годин).

Варто зазначити, що вимоги щодо наявності даних документів не поширюються на осіб до 18 років.

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