У Чорногорії затримали митрополита Сербської православної церкви

Фото: митрополит Амфілохій (Glas Srpske)

Разом з митрополитом затримали ще 20 осіб

У Чорногорії поліція затримала митрополита Сербської православної церкви Амфілохія за порушення карантинних обмежень, введених через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що митрополита Амфілохія та ще 20 осіб, серед яких переважно священники, було затримано у чорногорській Подгориці. Митрополит проводив богослужіння на в одній зі столичних церков, попри заборону уряду на зібрання.

За словами речника поліції, прокуратура допитає всіх затриманих та встановить, порушували священники громадський порядок чи вчинили незаконну дію. Митрополита Амфілохія також вважають неформальним лідером просербської опозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві помер монах Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій. У Лаврі заявили, що священник помер від тривалої хвороби. Напередодні у Лаврі стався спалах коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав українських православних вірян залишатися вдома на Великодні свята через небезпеку поширення коронавірусу. Митрополит закликав українців дотримуватися карантину.