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У Чорногорії відбулися багатотисячні антипрезидентські протести

Новини » Політика    03.03.2019 - 10:23
У Чорногорії відбулися багатотисячні антипрезидентські протести
Фото: протести в Чорногорії (із відкритих джерел0

Президента Джукановича звинувачують в корупції й зловживанні повноваженнями

У Чорногорії відбулися масові акції протесту проти президента Міло Джукановича та його політсили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, вчора ввечері, 2 березня, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Чорногорії, щоб приєднатися до протестного виступу.

Активісти вимагали відставки президента Джукановича та уряду країни, звинувачуючи їх в корупції, кумівстві і зловживанні владою.

Багатотисячна колона, яку очолювали громадські активісти, журналісти та блогери, пройшла вулицями Подгориці, скандуючи "Міло - злодій". Опозиційні чорногорські політики не підтримали демонстрацію.

Через значний наплив біженців влада Чорногорії обмірковує перспективу спорудити паркан на кордоні з Албанією. Про це повідомив керівник прикордонної служби країни.

Зазначимо, це вже не перша антипрезидентська акція в Чорногорії. Так, 17 лютого тисячі людей вийшли на акцію протесту, вимагаючи відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції.

Президент Чорногорії звинувачення відкидає.

Напередодні влада звинуватила Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і він утік із країни.

Нагадаємо, Міло Джуканович, вдруге обраний президентом країни 16 квітня 2018 року, виступаючи з переможною промовою перед своїми прихильниками, пообіцяв, що за час його президентства Чорногорія вступить до Євросоюзу. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.

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