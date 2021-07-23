У Чорногорії посилили карантин: нічні клуби закрили до серпня

Уряд Чорногорії ухвалив рішення заборонить роботу нічних клубів і дискотек на відкритому повітрі і в приміщенні через зростання нових випадків коронавірусу. Посилений карантин буде діяти до 2 серпня.

У Чорногорії також заборонили музичні фестивалі, вечірки та інші масові заходи в приміщеннях.

З 2 серпня нічні клуби зможуть відновити роботу, однак їх відвідувати буде дозволено тільки тим, хто отримав хоча б перше щеплення від коронавірусу.

При цьому розважальні заклади можна буде відвідувати при наявності негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворів COVID-19 протягом останніх пів року.