У Чорногорії відбулися багатотисячні антипрезидентські протести

Президента Джукановича звинувачують в корупції й зловживанні повноваженнями

В Черногории прошли массовые акции протеста против президента Мило Джукановича и его политсилы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, вчера вечером, 2 марта, тысячи людей вышли на улицы столицы Черногории, чтобы присоединиться к протестному выступлению.

Активисты требовали отставки президента Джукановича и правительства страны, обвиняя их в коррупции, кумовстве и злоупотреблении властью.

Многотысячная колонна, которую возглавляли общественные активисты, журналисты и блогеры, прошла по улицам Подгорицы, скандируя "Мило - вор". Черногорские оппозиционные политики не поддержали демонстрацию.

Через значительный наплыв беженцев власти Черногории обдумывает перспективу построить забор на границе с Албанией. Об этом сообщил руководитель пограничной службы страны.

Отметим, это уже не первая антипрезидентская акция в Черногории. Так, 17 февраля тысячи людей вышли на акцию протеста, требуя отставки правительства и президента Мило Джукановича за обвинения в коррупции.

Президент Черногории обвинения отвергает.

Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.

Напомним, Мило Джуканович во второй раз избран президентом страны 16 апреля 2018 года, выступая с победной речью перед своими сторонниками, пообещал, что за время его президентства Черногория вступит в Евросоюз. Оппозиция обвиняет Джукановичу поощрение кумовства во власти и коррупцию.