У Чорногорії вимагають відставки президента та уряду

Фото: протести у Чорногорії (RFE/RL)

Тисячі людей вийшли на акцію протесту 1 лютого у Подгориці

У Чорногорії тисячі людей вийшли на акцію протесту у суботу, 16 лютого, вимагаючи відставки уряду та президента Міло Джукановича через звинувачення в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свободу".

Люди пройшли ходою через центр столиці країни Подгориці, скандуючи "Міло злодій!", з транспарантами з написами "Ні - злочину" та "Бунтуй".

Протест був організований після того, як колишній ключовий союзник президента Джукановича Душко Кнежевич звинуватив главу держави та його правлячу "Демократичну партію соціалістів" у неправомірних фінансових відносинах і корупції.

Президент Чорногорії звинувачення відкидає.

Напередодні влада звинуватила Кнежевича у відмиванні грошей і шахрайстві, і він утік із країни.

Нагадаємо, Міло Джуканович, вдруге обраний президентом країни 16 квітня 2018 року, виступаючи з переможною промовою перед своїми прихильниками, пообіцяв, що за час його президентства Чорногорія вступить до Євросоюзу. Опозиція закидає Джукановичу заохочення кумівства у владі та корупцію.