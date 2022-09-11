У Чорногорії пропонують скасувати безвіз для росіян

Чорногорія як кандидат в члени Євросоюзу повинна підтримати візові обмеження, які запроваджують проти громадян Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Dan .

Глава МЗС впевнений, що Чорногорія повинна бути на стороні ЄС, навіть коли йдеться про санкції проти Росії. Тому міністр пропонує уряду скасувати безвізовий режим з РФ.

"Чорногорія є відданим партнером Європейського союзу, і наша країна повинна бути повністю солідарна з ЄС у цьому рішенні, як це було досі", - сказав Кривокапич.

Варто зазначити, що між Чорногорією та Росією з 2008 року діє угода про безвізові поїздки. Домовленість була ухвалена для розвитку туризму. Росіяни можуть в'їхати до Чорногорії і перебувати протягом 90 днів.