Фото: в Чорне море увійшли два фрегати Туреччини. Імовірно контролюватимуть експорт зерна (кадр з відео)

У Чорне море увійшли турецькі фрегати. Імовірно вони забезпечуватимуть рух караванів із зерном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Думская".

Вчора протокою Босфор у північному напрямку пройшли два турецькі фрегати: TCG Yıldırım F243 й TCG Fatih F242. Кораблі контролюватимуть рух караванів із українським зерном, їх огляд та можливий супровід. Тим часом одеські порти вже відновили роботу й готуються до перших відправок зерна. Адміністрація морських портів заявила про підготовку до формування караванів, які прямуватимуть за лідируючим кораблем безпечним коридором.