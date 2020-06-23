У Чорнобильській зоні третій день гасять лісову пожежу

У Чорнобильській зоні, поблизу с. Іллінці на території Луб’янського лісництва, третій день гасять пожежу. Залучено 6 чоловік та 2 одиниць техніки лісового господарства.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа почалась 21 червня. Станом на сьогодні, 23 червня, спостерігається тління пеньків та деревини.

Зазначимо, цього року в Чорнобильській зоні були значні лісові пожежі. До їх гасіння залучили сотні рятувальників. Цю пожежу намагались загасити декілька тижнів.

Після цього стало відомо, що Національна поліція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави і ліси в країні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв.

Також тоді керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Кабінет міністрів надасть необхідне фінансування людям, які постраждали від пожеж.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні спалахнула нова лісова пожежа в Луб’янському лісництві.