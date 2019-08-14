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У Чорнобильській зоні за добу затримали 17 сталкерів, частина з них - іноземці

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 10:08
У Чорнобильській зоні за добу затримали 17 сталкерів, частина з них - іноземці
Фото: затримані (kv.npu.gov.ua)

Правоохоронці затримали осіб у селі Люб'янка, у місті Прип’ять, на об'єкті "Чорнобиль-2"

Під час патрулювання території зони відчуження, поліція затримала 17 сталкерів, серед яких четверо громадян Франції. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції області.

Правоохоронці затримали осіб у селі Люб'янка, у місті Прип’ять, на об'єкті "Чорнобиль-2" . Зокрема, поблизу села Бички поліція затримала дві групи туристів, четверо з яких громадяни Франції 19, 20, 27 років та провідник-киянин 25 років.

Фото: затримані (kv.npu.gov.ua)

"У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше органи розвідки перевіряли інформацію, що з'явилася в соціальних мережах, про нібито знаходження російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження.

Крім того, РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту в зону Чорнобильської катастрофи, заявив, що підписав указ для початку створення в Чорнобилі "зеленого коридору" для туристів.

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