У Чорнобильській зоні виникла ще одна пожежа

У Чорнобильській зоні поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва зайнялися чагарники і трав’яний настил. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, 7 квітня у Зоні відчуження виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників, а станом на ранок 8 квітня спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

Крім того, на місці пожежі, що виникла 4 квітня на території Котовського лісництва у Зоні відчуження, відкритого вогню немає, спостерігається тління окремими осередками.

Для гасіння пожеж які виникли за останні дні у Чорнобильській зоні було залучено 253 чоловіка та 68 одиниць техніки, з них від ДСНС 168 чол. особового складу та 34 од. техніки. За минулу добу авіація ДСНС здійснила 81 скидання (288 тонн води).

Нагадаємо, станом на другу половину дня 7 квітня площа пожежі в Чорнобильській зоні збільшилася в три рази в порівнянні тим, що спостерігалося вранці.

Відзначимо, 5 квітня пожежа в Чорнобильській зоні поширилася на територію більше 100 га.