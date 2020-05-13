У Чорнобильській зоні подолали всі осередки лісової пожежі

Станом на 13 травня всі осередки лісової пожежі у Чорнобильській зоні відчуження було подолано. Про це у своєму відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

За словами глави держави, наразі рятувальники продовжують ліквідацію осередків лісової пожежі у Житомирській області.

"І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді планують створити спільну робочу групу для розслідування нещодавніх лісових пожеж у Київській, Житомирській та інших областях України. Робоча група має з'ясувати причини виникнення масштабних лісових пожеж та заслухати інформацію щодо виявлення винуватців.

Крім того, очільник Держлісагентства Андрій Заблоцький заявляв, що в Житомирській та інших областях Україні вже почали відновлювати пошкоджені вогнем ліси. Відновлення лісів відбувається попри карантин.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 45,2 млн гривень для ліквідації наслідків лісових пожеж у Житомирській області.