В Черновцах с 22 сентября снизят давление воды: возможны перебои на верхних этажах

В Черновцах с 22 сентября водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением. Поэтому на верхних этажах многоэтажек вода может отсутствовать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого городского совета в Telegram .

Жителей просят экономить воду

Причина - засуха и маловодие в реках. Государственное агентство водных ресурсов Украины до 30 сентября уменьшило разрешенный лимит забора воды для КП "Черновцыводоканал" на 22%.

В связи с ограничением жителей Черновцов и предприятия призывают временно снизить потребление воды и использовать ее только для самых необходимых нужд.

Также граждан просят проверить водопроводные сети на истоки и избегать чрезмерного использования воды.

По возможности масштабные работы, требующие большого количества воды, советуют отложить до 30 сентября.

Маловодие в Украине: где водность значительно меньше нормы

В Украине масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже понижение температуры воздуха в начале сентября. Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась: