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В Черновцах с 22 сентября снизят давление воды: возможны перебои на верхних этажах

15:35 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Василина Копытко
В Черновцах с 22 сентября снизят давление воды: возможны перебои на верхних этажах Городской совет Черновцов предупредил о перебоях с водой (фото: Getty Images)
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В Черновцах с 22 сентября водоснабжение будет осуществляться с пониженным давлением. Поэтому на верхних этажах многоэтажек вода может отсутствовать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Черновицкого городского совета в Telegram.

Жителей просят экономить воду

Причина - засуха и маловодие в реках. Государственное агентство водных ресурсов Украины до 30 сентября уменьшило разрешенный лимит забора воды для КП "Черновцыводоканал" на 22%.

В связи с ограничением жителей Черновцов и предприятия призывают временно снизить потребление воды и использовать ее только для самых необходимых нужд.

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Также граждан просят проверить водопроводные сети на истоки и избегать чрезмерного использования воды.

По возможности масштабные работы, требующие большого количества воды, советуют отложить до 30 сентября.

Маловодие в Украине: где водность значительно меньше нормы

В Украине масштабная гидрологическая засуха. Не спасает ситуацию даже понижение температуры воздуха в начале сентября. Меньше нормы (51-72%) водность в течение первых 15 дней сентября отмечалась:

  • на Днепре (пост Неданчичи);
  • на Десне и ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Псел (пост Сумы) и Ворскла (пост Чернеччина);
  • на реке суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки);
  • на притоке Южного Буга - реке Ингул (пост Кропивницкий);
  • на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
  • на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
  • на притоке Припяти - реке Горынь (пост Ямполь);
  • по боковому притоку в Днепровское водохранилище.

Читайте также о том, что в августе Украинский гидрометеорологический центр заявил, что на большинстве рек бассейна Днестра установилось маловодие. Причиной этого стали слабые весенние половодья и значительный дефицит осадков с апреля. Водность рек бассейна в июле упала уже до 10-40% нормы (а на участке до Залещиков - до 8-19%).

Раньше мы делились интервью с климатологом Софьей Садогурской о том, какие последствия каких глобальных изменений мы уже ощущаем и чего ждать украинцам дальше.

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