Получили "должности" от оккупантов. В Луганской области разоблачили еще двух коллаборантов

Правоохранители разоблачили еще двух коллаборантов из Луганской области. Им объявили подозрение за сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Одним из коллаборантов оказался бывший правоохранитель из Старобельского района. Он начал сотрудничать с россиянами после начала полномасштабного вторжения. Коллаборант получил "должность" в оккупационном органе, а именно в так называемой "прокуратуре Старобельского района ЛНР".

Другой предатель, житель Луганска, перешел на сторону оккупантов в 2014 году. Ранее мужчина работал в Министерстве внутренних дел Украины.

Коллаборант занимает руководящие должности в так называемом "Министерстве внутренних дел ЛНР". Ранее предателю объявили подозрение за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УКУ).

Обоим злоумышленникам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ).

Напомним, СБУ разоблачила бывшего налоговика в Запорожской области, который для ФСБ шпионил за украинскими военными.

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