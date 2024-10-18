В Черновцах стартует отопительный сезон: что делать, если батареи холодные

С утра пятницы, 18 октября, ГКП "Черновцытеплокоммунэнерго" начинает постепенный запуск больших котельных. В городе стартует новый отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя городского главы по вопросам деятельности исполнительных органов Черновицкого городского совета Василия Зазуляка в Facebook.
По словам чиновника, решение о начале подачи теплоносителя для населения было принято на фоне актуального прогноза погоды.
"По официальным данным, с 17 октября среднесуточная температура будет на уровне +6°С", - уточнил он.
Зазуляк рассказал, что подача теплоносителя - сложный технологический процесс, поэтому одномоментно во всех домах тепло не станет.
"Важная вещь. Теплокоммунэнерго отвечает за подачу теплоносителя в дом, а его циркуляция по внутридомовым сетям - ответственность управителей. Поэтому, если "в одной комнате батареи теплые, а в другой - холодные" - обратитесь к управляющему/председателю ОСМД, ваши внутридомовые сети нуждаются в развоздушивании", - подытожил заместитель городского главы.
Пост Зазуляка (скриншот: facebook.com/vasylzazulyak.cv)
Немного позже в Черновицком городском совете подтвердили: с 18 октября начинается отопительный сезон.
Гражданам напомнили, что правильная подготовка внутриквартирных сетей может предотвратить многие проблемы, которые часто возникают в зимний период.
"Это безопасность жителей, экономия на коммунальных услугах благодаря энергосбережению, а также обеспечение стабильной температуры в помещениях в течение зимы", - уточнили в горсовете.
Кроме того, украинцам объяснили, что нужно сделать:
"Подготовка к зиме внутриквартирных сетей - это личная ответственность совладельцев. Помните: правильная преждевременная подготовка - это ваш комфорт и безопасность зимой", - подытожили в Черновицком горсовете.
Информация от Черновицкого городского совета (скриншот: t.me/ChernivtsiCityCouncil)
Напомним, украинское правительство активно готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивые поставки тепла и электроэнергии населению в условиях войны и угрозы обстрелов со стороны РФ.
Чиновники и энергетические компании работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Кроме того, еще летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.
Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).
Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду на период 2024-2025 годов останутся стабильными. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.
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