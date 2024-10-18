В Черновцах стартует отопительный сезон: что делать, если батареи холодные

Что известно о начале отопительного сезона

По словам чиновника, решение о начале подачи теплоносителя для населения было принято на фоне актуального прогноза погоды.

"По официальным данным, с 17 октября среднесуточная температура будет на уровне +6°С", - уточнил он.

Зазуляк рассказал, что подача теплоносителя - сложный технологический процесс, поэтому одномоментно во всех домах тепло не станет.

"Важная вещь. Теплокоммунэнерго отвечает за подачу теплоносителя в дом, а его циркуляция по внутридомовым сетям - ответственность управителей. Поэтому, если "в одной комнате батареи теплые, а в другой - холодные" - обратитесь к управляющему/председателю ОСМД, ваши внутридомовые сети нуждаются в развоздушивании", - подытожил заместитель городского главы.

Пост Зазуляка (скриншот: facebook.com/vasylzazulyak.cv)

Как подготовить жилье к отопительному сезону

Немного позже в Черновицком городском совете подтвердили: с 18 октября начинается отопительный сезон.

Гражданам напомнили, что правильная подготовка внутриквартирных сетей может предотвратить многие проблемы, которые часто возникают в зимний период.

"Это безопасность жителей, экономия на коммунальных услугах благодаря энергосбережению, а также обеспечение стабильной температуры в помещениях в течение зимы", - уточнили в горсовете.

Кроме того, украинцам объяснили, что нужно сделать:

проверить герметичность труб и соединений

прочистить радиаторы от грязи и пыли

осмотреть внутриквартирные сети на наличие повреждений

"Подготовка к зиме внутриквартирных сетей - это личная ответственность совладельцев. Помните: правильная преждевременная подготовка - это ваш комфорт и безопасность зимой", - подытожили в Черновицком горсовете.

Информация от Черновицкого городского совета (скриншот: t.me/ChernivtsiCityCouncil)