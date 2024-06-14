В Черновицкой области третьи сутки ищут пропавшего во время купания подростка

Два подростка утонули во время купания в реке Днестр в Черновицкой области. Спасатели уже трое суток ищут 15-летнего парня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и Черновицкую областную прокуратуру в Telegram.

Инцидент произошел в селе Рухотин Черновицкой области. По данным следствия, 12 июня учитель одного из местных учебных заведений повел учеников 9 класса, посещающих его кружок, на отдых на Днестр.

Во время купания трое парней унесло течением. Одного из них удалось спасти очевидцам. Тело еще одного подростка обнаружили местные жители на расстоянии 1,5 км от места исчезновения.

Третьего подростка до сих пор не нашли. Спасатели провели обследование 18 км русла Днестра и прибрежной линии, но результаты не дали.

По состоянию на 14 июня поисково-спасательные работы продолжаются. К поискам привлекли около 40 спасателей, девять единиц техники и восемь плавсредств ГСЧС, 15 полицейских и пять единиц техники Нацполиции. К поискам также активно подключается местное население.