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В Черновицкой области произошло землетрясение: какая амплитуда толчков

Иллюстративное фото: в Черновицкой области произошло землетрясение 23 октября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Землетрясение было зафиксировано вечером среды, 23 октября, в Черновицкой области. Он был на глубине 3 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля Facebook.

Как рассказали в центре, землетрясение было зафиксировано в 18.08.04 в Черновицкой области. Его магнитуда была 3,1 по шкале Рихтера, а эпицентр находился на глубине 3 километров.

"Источник землетрясения находится в районе поселка Ломачинцы, Днестровского района, Черновицкой области", - говорится в сообщении.

По классификации землетрясений относится к ощутимым.

В центре также отметили, что землетрясение ощущается немногими находящимися внутри помещения людьми. А под открытым небом он ощущается только при благоприятных условиях. Колебания сходны с сотрясением, образованным легким грузовиком.

Последнее землетрясение из этого района было 23 ноября прошлого года и было магнитудой 2,0 балла.

Следует отметить, что на территории Украины землетрясения происходят достаточно редко. В частности, 16 сентября 2024 года жители Одессы также ощутили землетрясение . Он произошел в Румынии и был магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера.

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Черновицкая областьЗемлетрясение