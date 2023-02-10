В Черновицкой области из-за последствий обстрела начали экстренно выключать свет
Экстренные отключения электроэнергии введены в Черновицкой области. Это связано с последствиями обстрелов критической инфраструктуры Украины россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
В связи с дефицитом электроэнергии в субботу, 11 февраля, в Черновцах не будет курсировать электротранспорт. Троллейбусы будут заменены автобусами.
"Уважаемые буковинцы, просим экономно использовать электроэнергию и благодарим за ваше терпение и понимание сложившейся ситуации", - сказано в сообщении.
В ОГА отметили, что коммунальщики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить все электросети.
Напомним, что во время сегодняшней атаки россияне избивали по электростанциям и объектам высоковольтных сетей в восточных, западных и южных регионах. Самая сложная ситуация со светом сложилась в Харьковской области.
При этом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже вернулись к отключениям света по графику.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.