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В Черновицкой области из-за последствий обстрела начали экстренно выключать свет

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Черновицкая область, Пятница 10 февраля 2023 19:53
В Черновицкой области из-за последствий обстрела начали экстренно выключать свет Фото: в Черновицкой области из-за последствий обстрела начали экстренно выключать свет (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Экстренные отключения электроэнергии введены в Черновицкой области. Это связано с последствиями обстрелов критической инфраструктуры Украины россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

В связи с дефицитом электроэнергии в субботу, 11 февраля, в Черновцах не будет курсировать электротранспорт. Троллейбусы будут заменены автобусами.

"Уважаемые буковинцы, просим экономно использовать электроэнергию и благодарим за ваше терпение и понимание сложившейся ситуации", - сказано в сообщении.

В ОГА отметили, что коммунальщики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее восстановить все электросети.

Напомним, что во время сегодняшней атаки россияне избивали по электростанциям и объектам высоковольтных сетей в восточных, западных и южных регионах. Самая сложная ситуация со светом сложилась в Харьковской области.

При этом в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях уже вернулись к отключениям света по графику.

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График отключения света Черновицкая область Черновцы
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