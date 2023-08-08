Чернышев: крупнейшие мировые компании энергетического рынка хранят газ в украинских ПХГ

"Сегодня у Украины есть все шансы стать "power bank-ом" Европы. Учитывая заполненность газохранилищ ЕС на 87% и привлекательность тарифов на хранение в украинских ПХГ, иностранные заказчики услуг активно размещают газ в наших подземках", - отметил Алексей Чернышев.

Свое топливо иностранные трейдеры могут хранить в Украине без растаможки в течение 3 лет и беспрепятственно реэкспортировать в хранилища в другие страны.

Всего в этом сезоне АО "Укртрансгаз", являющееся оператором украинских ПХГ и частью группы "Нафтогаз", предлагает своим клиентам мощности более чем в 10 млрд куб. м для хранения голубого горючего.

Кроме того, на услуги украинских подземок действуют одни из самых привлекательных тарифов на энергетическом рынке ЕС, которые гарантированно останутся неизменными до конца отборочного сезона.

Напоминаем, международные заказчики начали активно размещать газ в украинских ПХГ.