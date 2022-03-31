У Чернігівській області заборонили збирати на брухт пошкоджену техніку військових
У Чернігівській області, відповідно до розпорядження № 121, заборонено здавати на брухт пошкоджену техніку військовослужбовців. Це необхідно для документації військових злочинів окупанта.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслава Чауса.
"На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів", - пише Чаус.
За його словами, в Україні пошкоджена техніка військових необхідна для документації злочинів російських загарбників.
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