В американському штаті Колорадо виявили чуму у хлопчика
Фото: у США виявили чуму (GettyImages)
В американському штаті Колорадо медики виявили чуму після смерті 10-річного хлопчика. Він помер від ускладнень, пов'язаних з цим захворюванням.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.
Інфекційне захворювання виявила лабораторна перевірка, розпочата Департаментом охорони здоров'я та навколишнього середовища штату. Чума була виявлена в шести округах Колорадо, а саме у тварин і бліх.
Чума викликається бактеріями, які можуть потрапити в організм людини через укуси інфікованих бліх або при прямому контакті із зараженими тваринами.
При виявленні на ранній стадії зараження чума піддається лікуванню, як у людей, так і у домашніх тварин. Симптоми включають раптове підвищення температури та/або збільшення лімфатичних вузлів.