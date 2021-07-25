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В американському штаті Колорадо виявили чуму у хлопчика

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Колорадо, Неділя 25 липня 2021 13:30
В американському штаті Колорадо виявили чуму у хлопчика Фото: у США виявили чуму (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В американському штаті Колорадо медики виявили чуму після смерті 10-річного хлопчика. Він помер від ускладнень, пов'язаних з цим захворюванням.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Інфекційне захворювання виявила лабораторна перевірка, розпочата Департаментом охорони здоров'я та навколишнього середовища штату. Чума була виявлена в шести округах Колорадо, а саме у тварин і бліх.

Чума викликається бактеріями, які можуть потрапити в організм людини через укуси інфікованих бліх або при прямому контакті із зараженими тваринами.

При виявленні на ранній стадії зараження чума піддається лікуванню, як у людей, так і у домашніх тварин. Симптоми включають раптове підвищення температури та/або збільшення лімфатичних вузлів.

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